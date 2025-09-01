مباريات الأمس
بالفيديو.. انسحاب نجم الزمالك السابق من أستوديو أون بعد الخسارة من دجلة

11:16 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
    الزمالك ضد وادي دجلة (4)
    الزمالك ضد وادي دجلة (5)
    الزمالك ضد وادي دجلة (3)
    الزمالك ضد وادي دجلة (2)
    الزمالك ضد وادي دجلة (1)
    الزمالك ووادي دجلة
    الزمالك ووادي دجلة
    الزمالك ووادي دجلة
كتب- مصراوي:

انسحب جمال عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، بشكل مفاجئ من التواجد في برنامج الكلاسيكو، مع الإعلامية سهام صالح، بعد مباراة الزمالك أمام وادي دجلة التي أقيمت أمس.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت سهام صالح في تصريحات ببرنامجها "الكلاسيكو" المذاع على قناة أون: "الكابتن جمال عبدالحميد كان مشرفني النهاردة في الحلقة، وحضر إلى الاستديو واتفرج معانا على المباراة".

وأضافت: "ولكن قبل المباراة ما تخلص وتحديدا مع الهدف الثاني لفريق وادي دجلة، الكابتن جمال تقريبا زعل بسبب الهدف واعتذر عن استكمال الحلقة وغادر الاستوديو".

واختتمت تصريحاتها: "يمكن مكنش عنده حاجة يقولها، أو متضايق من النتيجة اللي حصلت، ده فعلا اللي حصل النهاردة من الكابتن جمال، ولعل المانع خير".

