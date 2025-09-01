كتب - نهى خورشيد:

وجه عفت نصار نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة للاعبي الفريق الأبيض عقب الخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال نصار في تصريحاته عبر تلفزيونية:"الزمالك كان سيئاً للغاية أمام وادي دجلة، واللاعبون كانوا تايهين داخل الملعب".

وأضاف: "هناك علامات استفهام على مستوى فيريرا الفني مع لاعبي الزمالك، ولابد من محاسبته ورحيله عن نادي الزمالك، الفريق تحت قيادته باهت وبدون أي مستوى".

وتابع نجم الزمالك السابق: "فيريرا لا يستحق فرصة ثانية، ولم يقدم أي جديد لنادي الزمالك، ويانيك فيريرا لم يثبت جدارته حتى اليوم مع الفريق".

وأتم نصار تصريحاته الغاضبة: "أين اللاعبين اليوم أمام وادي دجلة؟ دجلة ليس الفريق الكبير الذي يجعل الزمالك يظهر بهذا المستوى المتراجع، بصراحة اللاعيبة مش رجالة".