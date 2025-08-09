الأهلي يستهل مشواره في بطولة الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت

متابعة- يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

وبهذه النتيجة يكون الثنائي مودرن سبورت والأهلي، تقاسما نقاط المباراة لبيحصل كلا منهما على نقطة وحيدة.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم -ياسين مرعي - محمد هاني - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

أحداث مباراة الأهلي ومودرن سبورت:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: عرضية من لاعب مودرن سبورت ولكنها تصل سهلة في يد مصطفى شوبير حارس الأهلي.

الدقيقة 9: تسديدة من أفشة ولكنها تصطدم بدفاع فريق مودرن.

الدقيقة 14: عرضية من لاعب الأهلي ولكن دفاع مودرن سبورت يبعدها.

الدقيقة 18: بطاقة صفراء لمحمود تريزيجيه بعد تدخل قوي ضد لاعب مودرن سبورت.

الدقيقة 26: بطاقة صفراء للاعب مودرن سبورت بعد تدخل قوي على محمد شكري لاعب الأهلي.

الدقيقة 30: سقوط محمود تريزيجيه لاعب الأهلي على أرضية الملعب، بعد اصطدام الكرة برأسه.

الدقيقة 39: تسديدة من حسام حسن مهاجم مودرن سبورت، من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها مصطفى شوبير.

الدقيقة 43: تسديدة من تريزيجيه ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5 +45: توقف المباراة لعلاج لاعب فريق مودرن سبورت.

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: أحمد رضا يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى مودرن سبورت.

الدقيقة 58: حسام حسن يحرز هدف التعادل لمودرن سبورت في مرمى الأهلي.

الدقيقة 64: بطاقة صفراء لحسام حسن لاعب مودرن سبورت.

الدقيقة 75: علي الفيل يحرز الهدف الثاني لسموحة في مرمى الأهلي.

الدقيقة 78: ياسين مرعي يحرز هدف التعادل للأهلي في مرمى مودرن.

الدقيقة 85: رأسية من محمد علي بن رمضان ولكنها تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 9+90: نهاية المباراة.