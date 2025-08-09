مباريات الأمس
الزمالك يصدر توضيح بشأن تعيين محمد متولي المستشار القانوني

08:08 م السبت 09 أغسطس 2025

شعار نادي الزمالك

يود نادي الزمالك أن يُوضح لجماهيره والرأي العام أن الدكتور كمال شُعيب هو المستشار القانوني لنادي الزمالك ولمجلس إدارة النادي وأنه مازال يشغل هذا المنصب الذي بدأه مع النادي منذ فترة طويلة، وسط عطاء كبير وخدمة للكيان.

وفي ذات السياق، يوضح نادي الزمالك أن تعيين الأستاذ محمد متولي جاء ضمن الهيكلة الجديدة والتي تم استحداثها في قطاع كرة القدم منذ تولي الإدارة الرياضية مهام الأمور بقيادة جون إدوارد، ليكن دور الأستاذ محمد متولي وجهوده مُنصبة على شؤون فريق الكرة ليواكب النسق العالمي.

ويَجري التنسيق الكامل والمستمر بين كل الأطراف وذلك قصد خدمة نادي الزمالك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتعتز إدارة نادي الزمالك بوجود الدكتور كمال شعيب كأحد أفراد عائلة الزمالك وكأحد رموز القانون في مصر.

