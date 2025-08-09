مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني، خوسيه ريبيرو، التشكيل الرسمي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت التشكيل مفاجأة كبرى، حيث يشارك مصطفى شوبير أساسيا على حساب محمد الشناوي، بجانب تواجد أحمد رضا في خط الوسط.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم -ياسين مرعي - محمد هاني - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.