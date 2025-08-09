مباريات الأمس
مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

07:54 م السبت 09 أغسطس 2025
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني، خوسيه ريبيرو، التشكيل الرسمي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت التشكيل مفاجأة كبرى، حيث يشارك مصطفى شوبير أساسيا على حساب محمد الشناوي، بجانب تواجد أحمد رضا في خط الوسط.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم -ياسين مرعي - محمد هاني - محمد شكري.

خط الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأهلي شوبير الشناوي الدوري المصري أخبار الأهلي
