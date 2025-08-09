مباريات الأمس
جميع المباريات

حامل اللقب.. منافس بيراميدز في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا

02:24 م السبت 09 أغسطس 2025
    بيراميدز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (2)
    بيراميدز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (3)
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (7)
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (9)
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (8)
    فرحة بيراميدز مع التعادل مع صن داونز بالدقائق الأخيرة (4)
كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني "دور الـ32" من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة بيراميدز حامل اللقب، نظيره الجيش الرواندي.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ64 بين بيراميدز والجيش الرواندي، أحد أيام 19 أو 20 أو 21 سبتمبر المقبل، في العاصمة الرواندية كيجالي، فيما تقام مباراة العودة أحد أيام 26 أو 27 أو 28 من نفس الشهر، في القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب من دور الـ32، خلال الفترة من 17 حتى 19 أكتوبر 2025، فيما تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 24 لـ26 من الشهر ذاته.

وتنطلق مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم 28 نوفمبر 2025.

جدير بالذكر أن بيراميدز الفائز بالنسخة الماضية على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، يبدأ مشواره من دور الـ64، بسبب تصنيف الأندية الأفريقية، عكس الأهلي الذي تم إعفاؤه من المشاركة في الدور التمهيدي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز منافس بيراميدز موعد مباراة الجيش الرواندي بيراميدز يواجه الجيش الرواندي
