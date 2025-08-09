كتب - محمد الميموني:

أشاد حسن أحمد ناشئ البنك الأهلي بالمعاملة التي يلقاها من قِبل مسؤولي ناديه بعد انتشار صورة له على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي له وهو يجلس على أرضية القطار في رحلته لحضور التدريبات.

اللاعب الذي ينشط بفريق مواليد 2012 بنادي البنك الأهلي قال في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:" بتعامل كويس جداً من النادي وبالأخص من اللواء أشرف نصار رئيس النادي ووفرلي سكن كويس وأنا مبسوط مع البنك الأهلي".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:" النادي ليه فضل كبير عليا بعد ربنا والحمد لله إني اتعرفت كده وعايش كويس دلوقتي ووفرولي وجبات ومسكن كويس ووقفين معايا أوي وعاملين معايا حاجات حلوه جداً وانا ابن البنك الأهلي واتمني أكون عند حسن ظنهم فيه".

وكان اللاعب قد اجتاز اختبارات نادي المقاولون العرب وهو في عامه التاسع قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد ثلاث سنوات لضعف بنيته الجسدية فخاض اختبارات نادي البنك الأهلي واجتازها