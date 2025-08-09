طبيب الأهلي السابق يشيد بعمرو السولية

أشاد محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي السابق في النادي الأهلي بالأداء الذي ظهر به لاعب القلعة الحمراء السابق عمرو السولية رفقة فريقه الحالي سيراميكا كليوباترا خلال مباراة الزمالك.

ونشر وفائي اللقطة التي تصدى خلالها السولية لتسديدة محمد شحاتة لاعب الزمالك التي كادت أن تكون الهدف الأول باللقاء مشيرًا لحساب اللاعب الدولي عبر منصة انستجرام.

وخسر فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري 2025/26.

وكان السولية صاحب الـ 36 عامًا قد انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

