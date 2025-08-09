مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

طبيب الأهلي السابق يشيد بعمرو السولية

12:48 م السبت 09 أغسطس 2025
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
أشاد محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي السابق في النادي الأهلي بالأداء الذي ظهر به لاعب القلعة الحمراء السابق عمرو السولية رفقة فريقه الحالي سيراميكا كليوباترا خلال مباراة الزمالك.

ونشر وفائي اللقطة التي تصدى خلالها السولية لتسديدة محمد شحاتة لاعب الزمالك التي كادت أن تكون الهدف الأول باللقاء مشيرًا لحساب اللاعب الدولي عبر منصة انستجرام.

وخسر فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري 2025/26.

وكان السولية صاحب الـ 36 عامًا قد انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

عمرو السولية الأهلي نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
