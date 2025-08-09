مباريات الأمس
زوجة أكرم توفيق توجه رسالة رومانسية للاعب

11:33 ص السبت 09 أغسطس 2025
وجهت هدير أبو نار الزوجة الثانية للمحترف المصري بصفوف نادي الشمال القطري أكرم توفيق رسالة رومانسية لزوجها تدعمه من خلالها هذه الفترة.

ونشرت هدير أبو نار عبر حسابها بمنصة انستجرام بطريقة Story اليوم السبت رسالة جاءت:" اللهم أكرم زوجي كما أكرمني بحبه، وبارك له في عمره وصحته وعمله، اللهم أجعل الخير بين يديه والسعادة في قلبه وارض عنه ووفقه لما تحب وترضى".

وأتمت الدعاء لزوجها بقولها:اللهم احفظه لي وقر عيني به ولا تريني فيه بأسًا يؤذيني واجعلني له سكنًا ورضا كما جعلته لي أماناً وحبًا، اللهم أرزقه أضعاف ما يتمنى وأغمر قلبه بالطمأنينة والرضا".

ويستعد أكرم توفيق للمشاركة مع نادي الشمال القطري عند 08:30 مساء يوم الخميس المقبل أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري القطري.

هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق أكرم توفيق
