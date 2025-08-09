القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقف الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج لاعب نادي سوفاباكا في بلاده بعد إتمامهم الاتفاق معه للانضمام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فريق الزمالك يعاني من عدم وجود بدائل في مركز الظهير الأيمن لعمر جابر بعد رحيل أحمد محمود معاراً لصفوف الاتحاد السكندري وانتهاء تعاقد حمزة المثلوثي مع النادي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن مسؤولي الزمالك اتجهوا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقيد اللاعب.

ويعتمد الزمالك في خطابهم لفيفا على أن اللاعب في عامه الـ 19 إذ يندرج بحسب ما يرون تحت فئة اللاعبين تحت السن وهي الفئة التي يُسمح بقيدها بفترات خارج فترات القيد الرسمي.

وكان باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري قد أُغلق يوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري.

صفقات الزمالك الصيفية



الزمالك أعلن بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع 10 صفقات وهي: حارس المرمى المهدي سليمان، المدافع محمد إسماعيل، لاعب خط الوسط أحمد ربيع، المهاجم عمرو ناصر، الجناح الأيسر أحمد شريف، الجناح الأيسر الأنجولي شيكو بانزا، الجناح الأيسر المغربي عبدالحميد معالي ولاعب الخط الهجومي الفلسطيني آدم كايد الذي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ والجناح الأيمن البرازيلي ألفينا.

اقرأ أيضًا:

"عالمي".. 10 صور لأحمد حسن كوكا رفقة أبنائه في المطار

الكرة الذهبية 2025.. كم يبلغ سعر الجائزة ووزنها ومما تتكون؟