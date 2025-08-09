مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

04:31 ص السبت 09 أغسطس 2025
القاهرة – مصراوي

يفتتح النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، مشواره في الموسم الجديد 2025/2026، أمام فريق مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة مودرن سبورت، اليوم السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز في موسم 2024/2025، فيما أنهى مودرن سبورت موسمه الماضي في المركز السادس بمجموعة الهبوط بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقلة لمباريات الدوري المصري، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

موعد مباراة الأهلي و مودرن سبورت القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومودرن الدوري المصري موعد مباراة الأهلي ومودرن والقناة الناقلة
