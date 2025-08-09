القاهرة - مصراوي

يستهل فريق الإسماعيلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة نظيره بتروجيت، اليوم السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من موسم 2025-2026.

موعد مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام على ستاد الإسماعيلية.

وكان الإسماعيلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن ضمن مجموعة الهبوط، بينما احتل بتروجيت المركز الثامن في مجموعة التتويج.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورت"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتبث تحديدًا على قناة "أون تايم سبورت 2".