فيديو هدف عمر الساعي لاعب المصري في مرمى الاتحاد السكندري بالدوري

04:17 ص السبت 09 أغسطس 2025
    صور من تقديم عمر الساعي لاعبا في المصري
    عمر الساعي لاعبا في المصري
    عمر الساعي 1
    عمر الساعي
كتب - يوسف محمد:

خطف عمر الساعي لاعب المصري البورسعيدي الحالي والأهلي السابق، الأنظار بشكل كبير أمس الجمعة، بعد مشاركته في فوز فريقه على حساب الاتحاد السكندري، في الدوري المصري.

وعاد عمر الساعي للمشاركة بعد غياب لفترة طويلة عن المباريات، حيث لم يظهر خلال الموسم الماضي 2024-2025، سوى في دقائق معدودة خلال تواجده مع الأهلي.

ودخل عمر الساعي مباراة فريق المصري أمس أمام الاتحاد السكندري، كبديل في الدقيقة 90 مع نهاية المباراة، لكنه لم يحتاج إلى وقت طويل، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 3+90 من زمن المباراة.

وكان المصري تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب فريق الاتحاد السكندري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

ويذكر أن الساعي انتقل خلال فترة الانتقالات الحالية إلى صفوف فريق المصري البورسعيدي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

