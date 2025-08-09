كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره مودرن سبورت اليوم، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني خوسيه ريبيرو، مباراة مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ومحمد شريف.

