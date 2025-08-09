مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

03:40 ص السبت 09 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره مودرن سبورت اليوم، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني خوسيه ريبيرو، مباراة مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ومحمد شريف.

