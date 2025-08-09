بعد 161 يوما.. زيزو يستعد للظهور الأول مع الأهلي في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

يستعد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أول مباراة له بقميص الأحمر في الدوري المصري، عندما يواجه مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم.

ويواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة الأولى لزيزو مع الأهلي في الدوري المصري، بعدما انضم للفريق في صفقة انتقال حر، يونيو الماضي، ولعب معه في كأس العالم للأندية 2025.

وكانت آخر مباراة خاضها زيزو في الدوري المصري، يوم 27 فبراير الماضي، أي قبل 161 يوما، إلا أن هذا اللقاء كان بقميص الزمالك ضد زد، وانتهى بالتعادل 1-1.

