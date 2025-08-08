الزمالك يستهل مشواره في الدوري بفوز على سيراميكا كليوباترا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل فريق الزمالك مشواره بالنسخة الجارية من بطولة الدوري بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم فريق الزمالك بهدف سجله لاعبه ناصر ماهر بالدقيقة 84 ثم عزز محمد شحاتة تقدم الفريق بهدف ثانِ بالدقيقة 90+8.

ملخص مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

وبدأت أحداث اللقاء سريعة فسدد لاعب سيراميكا كليوباترا فخري لاكاي كرة قوية في الدقيقة 3 ارتطمت في القائم الأيمن.

وأرسل لاعب سيراميكا كليوباترا إسلام عيسى كرة عرضية في الدقيقة 7 ولكن أبعدها دفاع الزمالك قبل أن تتوقف المباراة لاصطدام نبيل عماد "دونجا" ومحمد شحاتة.

وأرسل عبدالله السعيد لاعب الزمالك كرة عرضية في الدقيقة 13 وأبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا.

وسدد لاعب سيراميكا كليوباترا فخري لاكاي كرة جديدة في الدقيقة 20 ولكنها كانت بعيدة عن المرمى.

وأرسل لاعب الزمالك عبدالله السعيد كرة عرضية في الدقيقة 25 وصلت لمحمد شحاتة داخل منطقة جزاء سيراميكا الذي سدد الكرة قوية تجاه المرمى ولكن أبعدها عمرو السولية.

وسدد لاعب سيراميكا كليوباترا إسلام عيسى في الدقيقة 33 كرة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وأبعد لاعب سيراميكا كليوباترا حسين السيد في الدقيقة 35 كرة عرضية أرسلها عبدالله السعيد لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء.

وتوقف اللعب في الدقيقة 41 بعد تعرض اللاعب الأنجولي بصفوف الزمالك شيكو بانزا للإصابة قبل أن يُستأنف اللقاء.

وكاد ناصر ماهر يتقدم لفريق الزمالك بهدف في الدقيقة 45+5 بعدما وصلته كرة بينية من زميله عبدالله السعيد على حدود منطقة جزاء سيراميكا ليسددها قوية ولكنها جاءت أعلى المرمى.

وبدأ فريق الزمالك الشوط الثاني بمحاولات على مرمى سيراميكا كليوباترا فأرسل ناصر ماهر كرة عرضية في الدقيقة 51 ولكن كانت أسرع من وصول عبدالله السعيد لها.

وتصدى دفاع سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 57 لكرة طولية أرسلها حسام عبدالمجيد داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها سعد سمير.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" بالدقيقة التالية بعد كرة مشتركة مع لاعب سيراميكا كليوباترا فخري لاكاي.

وتصدى عمر جابر في الدقيقة 58 لكرة عرضية من سيراميكا كليوباترا ليبعدها لركنية نُفذت داخل منطقة جزاء الزمالك وأبعدها دونجا ثم سقط أرضًا بعد الالتحام مع لاعب سيراميكا ليتوقف اللعب قبل أن يُستأنف مرة أخرى.

ودفع المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي ماهر في الدقيقة 64 باللاعب مروان عثمان بدلاً من عمرو السولية ثم أمسك حارس مرمى الزمالك محمد صبحي بكرة سهلة وصلته من عرضية أرسلها حسين السيد.

وأجرى مدرب الزمالك فيريرا تبديلين بالدفع باللاعب عبدالحميد معالي بدلاً من شيكو بانزا وباللاعب آدم كايد بدلاً من عبدالله السعيد.

وكاد يتقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة 73 ولكن تسديدة إسلام عيسى من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك فيريرا بالدقيقة 74 باللاعب سيف فاروق جعفر بدلاً من نبيل عماد "دونجا" وباللاعب سيف الجزيري بدلاً من ناصر منسي.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة التالية بطاقة صفراء ضد سعد سمير بعد عرقلته للاعب الزمالك ناصر ماهر من قيادة هجمة خطرة.

ووصلت كرة لسيف الجزيري على حدود منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 79 تقدم بها وسددها قوية ولكن بعيدة عن المرمى.

وقص ناصر ماهر شريف التسجيل بالمباراة بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء سيراميكا هيئها لنفسه ثم سددها بالمرمى بالدقيقة 84.

ودفع فيريرا مدرب الزمالك في الدقيقة 90 باللاعب صلاح مصدق بدلاً من ناصر منسي فيما احتسب الحكم 8 دقائق كوقت بدل من الضائع.

واستغل لاعب الزمالك محمد شحاتة تقدم محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا وسدد كرة رائعة من منتصف ملعبه سكنت الشباك بالدقيقة 90+8.

تشكيل الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا

وشهد التشكيل الأول للمدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا مع الفريق ظهور صفقة واحدة من التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية وهي الأنجولي شيكو بانزا.

وبدأ الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر – شيكو بانزا – ناصر منسي

بدلاء الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا:

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك خلال المباراة كل من:محمد عواد، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ، وسيف الدين الجزيري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك

وبدأ سيراميكا كليوباترا تحت قيادة علي ماهر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الزمالك

وجلس على مقاعد بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا مع بداية مباراة الزمالك كل من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

