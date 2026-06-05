تحدث عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي والذي عاد للمنصب بعد غياب دام 10 سنوات عن الاستعانة به مرة أخري للعمل داخل القلعة الحمراء.

وقال سراج في منشور له عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك : في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ على حرصهم ودعمهم لعودتي إلى بيتي من جديد.

أضاف : أعرب أيضًا عن بالغ امتناني لهاني أبو ريدة على موافقته الكريمة وتقديره لتلبية نداء الواجب تجاه نادينا العريق.

وشدد في تصريحاته : سعيد وفخور للغاية بعودتي إلى بيتنا الكبير، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن أكون إضافة حقيقية ضمن منظومة العمل، وأن أساهم مع زملائي في تحقيق المزيد من الإنجازات وتطلعات جماهير النادي العظيمة.. ودائمًا وأبدًا لأهلي فوق الجميع.

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