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كشف مصدر مقرب من التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي السابق وفريق الصفاقسي الحالي، حقيقة تلقيه عرضا للعمل في إحدى المناصب الفنية أو الإدارية داخل القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر لـ مصراوي : معلول في القاهرة منذ يومين من أسرته ولم يتصل به أي شخص من داخل النادي الأهلي ولم يتم عرض أي مناصب عليه من الأساس وما قيل في هذا الصدد عار تمامًا من الصحة.

أضاف : اللاعب التونسي حتى الآن حزين بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي الأهلي حيث لازال علي قناعة تامة بأنه كان قادرًا علي العطاء وأنه كان يستطيع الاستمرار في الملاعب لموسم علي الأقل.

جدير بالذكر، أن معلول لعب مع الأهلي 9 مواسم كاملة حقق فيها 22 بطولة وأحرز العديد من الأهداف وكتب إسمه مع النادي كأحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي.

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