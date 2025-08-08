هل يُمنع لاعب مودرن سبورت من المشاركة أمام الأهلي؟

كتب - محمد القرش:

انتشر عدد من الأنباء التي تشير إلى غياب عبد الرحمن رشدان لاعب مودرن سبورت عن مواجهة الأهلي بسبب بند في عقد إعارته من القلعة الحمراء.

ونفى مصدر مُطلع خلال تصريحات خاصة "لمصراوي" كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن المدافع الشاب يحق له المشاركة أمام الأهلي، حيث لم يتم وضع أي بند في عقد إعارته يمنع مشاركته أمام المارد الأحمر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

