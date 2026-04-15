كرمت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، الحكم محمود وفا، على هامش حفل تكريم الطاقم المصري الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 من كأس العالم 2026.

تكريم الحكام المصريين

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حفلا لتكريم طاقم التحكيم المصري، الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 من كأس العالم المقررة إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اختارت الرباعي التالي، أمين عمر حكماً للساحة، الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

تكريم محمود وفا

كرم أوسكار رويز محمود وفا، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومنحه الشارة الدولية.

ويعتبر هذا الظهور الأول لمحمود وفا، بعد أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي، إذ طلب الأخير من اتحاد الكرة معاقبته لعدم احتسابه ركلة جزاء للفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة بالدوري المصري الممتاز، وشهدت الدقائق جدلا بين الفريقين، وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء، لكن وفا رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

اقرأ أيضًا:

