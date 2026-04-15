الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 2
15:00

الداخلية

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
15:00

مالية كفر الزيات

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

1 1
15:00

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
15:00

المصرية للاتصالات

اتحاد الكرة يكرم "وفا" حكم مباراة الاهلي وسيراميكا ويمنحه الشارة الدولية

كتب : مصراوي

02:10 م 15/04/2026 تعديل في 16/04/2026

تكريم محمود وفا

كرمت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، الحكم محمود وفا، على هامش حفل تكريم الطاقم المصري الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 من كأس العالم 2026.

تكريم الحكام المصريين

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حفلا لتكريم طاقم التحكيم المصري، الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 من كأس العالم المقررة إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اختارت الرباعي التالي، أمين عمر حكماً للساحة، الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

تكريم محمود وفا

كرم أوسكار رويز محمود وفا، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومنحه الشارة الدولية.

ويعتبر هذا الظهور الأول لمحمود وفا، بعد أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي، إذ طلب الأخير من اتحاد الكرة معاقبته لعدم احتسابه ركلة جزاء للفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة بالدوري المصري الممتاز، وشهدت الدقائق جدلا بين الفريقين، وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء، لكن وفا رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

والد رضيعة الحسين الجامعي يتسلم طفلته داخل مستشفى الشرطة بعد تحريرها من
حقيقة فتح شاطئ النخيل أمام الجمهور في الإسكندرية.. المصايف توضح| بيان
صراع الصدارة يشتعل والأهلي يترقب.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
من الفائض إلى العجز.. هل دخل النفط أزمة طويلة الأجل؟

