الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

0 0
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 2
15:00

الداخلية

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
15:00

مالية كفر الزيات

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

1 1
15:00

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
15:00

المصرية للاتصالات

"ابن كفر الشيخ".. مقطع الفيديو المتسبب في إحالة عضو لجنة التحكيم للتحقيق

كتب : هند عواد

05:16 م 16/04/2026 تعديل في 05:36 م

السيد مراد

شهد حفل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، واقعة مثيرة تسببت في إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام بالاتحاد، للتحقيق.

حفل اتحاد الكرة للحكام

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حفلا لتكريم طاقم التحكيم المصري، الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 من كأس العالم المقررة إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اختارت الرباعي التالي، أمين عمر حكماً للساحة، الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

تحويل السيد مراد للتحقيق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق، على خلفية ما بدر منه من تجاوزات، خلال تقديم حفل تسليم الشارات الدولية للحكام.

سبب إحالة السيد مراد للتحقيق

جاء تحويل السيد مراد للتحقيق، بسبب عبارة قالها خلال استلام الحكم محمود وفا، الشارة الدولية، إذ قال: "ابن محافظة كفر الشيخ".

وكان وفا أثار الجدل خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي انتهت بالتعادل 0-0، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء للأهلي في اللحظات الأخيرة، عقب عودته لتقنية الفيديو.

وخرج بعدها عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي السابق، بتلميح عبر قناة الأهلي، بأن "وفا" من محافظة كفر الشيخ وهو وعائلته يكرهون النادي الأهلي.

صلاح سليمان: الزمالك المرشح الأول للدوري.. وبيراميدز لا يمتلك دوافع

بفستان جريء.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور
حقيقة فتح شاطئ النخيل أمام الجمهور في الإسكندرية.. المصايف توضح| بيان
