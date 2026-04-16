شهد حفل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، واقعة مثيرة تسببت في إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام بالاتحاد، للتحقيق.

حفل اتحاد الكرة للحكام

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حفلا لتكريم طاقم التحكيم المصري، الذي دخل القائمة النهائية لحكام النسخة رقم 23 من كأس العالم المقررة إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اختارت الرباعي التالي، أمين عمر حكماً للساحة، الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم اختيار هذا العدد من الحكام المصريين في نسخة واحدة منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

تحويل السيد مراد للتحقيق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق، على خلفية ما بدر منه من تجاوزات، خلال تقديم حفل تسليم الشارات الدولية للحكام.

سبب إحالة السيد مراد للتحقيق

جاء تحويل السيد مراد للتحقيق، بسبب عبارة قالها خلال استلام الحكم محمود وفا، الشارة الدولية، إذ قال: "ابن محافظة كفر الشيخ".

وكان وفا أثار الجدل خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي انتهت بالتعادل 0-0، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء للأهلي في اللحظات الأخيرة، عقب عودته لتقنية الفيديو.

وخرج بعدها عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي السابق، بتلميح عبر قناة الأهلي، بأن "وفا" من محافظة كفر الشيخ وهو وعائلته يكرهون النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:

