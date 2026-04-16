شهدت الساحة الكروية المصرية خلال الآونة الأخيرة طرح فكرة جديدة لـ دمج الأندية الجماهيرية والشعبية بأندية استثمارية جديدة، كاحل لإنقاذ الفرق التي تعاني من أزمات مالية وإدارية متراكمة في الدوري المصري.

وتزايدت النقاشات داخل الأوساط الرياضية في ظل تراجع دور الأندية الجماهيرية تاريخياً مقابل صعود أندية الشركات، وهو ما أثر أيضاً بشكل واضح على الحضور الجماهيري وقيمة المنافسة في الدوري المصري الممتاز في السنوات الأخيرة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز النقاط المطروحة بشأن مشروع دمج الأندية الجماهيرية والشركات معاً:

كل ما تريد معرفته عن مشروع دمج الأندية المصرية

فكرة المشروع هي دمج الأندية الشعبية مع أندية الشركات أو المؤسسات لتوفير دعم مالي وإداري قوي.

يسعى المشروع لإنقاذ الأندية الجماهيرية من الانهيار المالي والرياضي، وإعادة الجماهير إلى المدرجات.

سيقوم المشروع على شراكات أو اندماجات مباشرة بين نادي جماهيري ونادٍ تابع لشركة أو مؤسسة.

أمثلة مطروحة للدمج:

الاتحاد السكندري × زد

الإسماعيلي × القناة (أو شراكة مع بيراميدز)

بتروجيت × منتخب السويس

إنبي × المنصورة

البنك الأهلي × الشرقية

سيراميكا × طنطا

فاركو × الأوليمبي

الجهات الداعمة للمشروع تتمثل في رابطة الأندية المصرية، اتحاد الكرة، وزارة الشباب والرياضة.

يهدف المشروع إلى عودة الأندية التاريخية للمنافسة، زيادة الحضور الجماهيري، رفع القيمة التسويقية للدوري، خلق توازن بين أندية الشركات والجماهير.

يواجه المشروع صعوبات توفير تمويل كافٍ بدون دمج، تعارض مصالح بعض الأندية الخاصة، الحاجة لقرارات حكومية وتنظيمية واضحة.

وأخيراً تتمثل النتيجة المتوقعة للمشروع إلى عودة دوري الجماهير خلال موسم أو موسمين.

تصريحات إدارة المنصورة عن فكرة الدمج

وكان تامر زكي عضو مجلس إدارة نادي المنصورة أكد في تصريحات لمصراوي أن مشروع الدمج لن يمس هوية واسم النادي إذ سيواصل الفريق اللعب باسمه وتاريخه وعلى استاد مدينة المنصورة مع الاحتفاظ بالألوان الرسمية والقميص، إلى جانب الاعتماد على أبناء النادي المميزين.

إقرأ أيضاً:

