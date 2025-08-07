كتب - نهى خورشيد

شاركت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، متابعيها بصور لهما معاً من تواجدهما بأكاديمية "the Maker".

ونشرت يسرا الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"لعبة واحدة وعقلان".

وأضافت:"هو يُحيي اللعبة، وأنا أُعلي من مستوى العقلية.عندما تلتقي كرة القدم بعلم النفس".

وأتمت:"فإننا لا نتحرك فحسب، بل نرتقي".

والجدير بالذكر أن ميدو قدم مشروعه "the Maker" لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر، وذلك عبر برنامج "shark tank".