الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

"هو يُحيي اللعبة وأنا أُعلي العقلية".. 9 صور من تعاون ميدو وزوجته في أكاديميته

08:53 م الخميس 07 أغسطس 2025
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو
كتب - نهى خورشيد

شاركت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، متابعيها بصور لهما معاً من تواجدهما بأكاديمية "the Maker".

ونشرت يسرا الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق:"لعبة واحدة وعقلان".

وأضافت:"هو يُحيي اللعبة، وأنا أُعلي من مستوى العقلية.عندما تلتقي كرة القدم بعلم النفس".

وأتمت:"فإننا لا نتحرك فحسب، بل نرتقي".

والجدير بالذكر أن ميدو قدم مشروعه "the Maker" لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر، وذلك عبر برنامج "shark tank".

يسرا الليثي زوجة أحمد حسام زوجة أحمد حسام ميدو أكاديمية the Maker يسرا الليثي على إنستجرام ميدو وزوجته في أكاديميته
