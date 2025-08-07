مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

موعد مباراة بيراميدز و وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

06:46 ص الخميس 07 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، حيث تستعد جميع الفرق لبداية قوية مع انطلاق البطولة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس الجاري.

ويستهل نادي بيراميدز أول مبارياته أمام وادي دجلة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام على ملعب الانتاج الحربي

وكان بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما يعود وادي دجلة هذا الموسم إلى الدوري الممتاز بعد أن احتل المركز الثاني من دوري الدرجة الثانية.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة الدوري المصري 2025-2026 بيراميدز مباريات بيراميدز
إعلان

