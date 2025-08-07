أحمد شوبير: المنافس التاريخي للأهلي هو الزمالك

القاهرة - مصراوي

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنافسة على الدوري ذلك الموسم لم يتوقعه أحد وأن المنافسة باتت تقتصر على الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، وذلك خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة النادي الرسمية.

قال شوبير في مقدمة حلقته:"الجميع يترقب مباريات الأهلي، صحيح أن الفريق لن يلعب يوم الجمعة، لكن كل الأنظار تتجه إلى مباراة السبت، حيث يسعى الأهلي لتحقيق لقب الدوري رقم 46 في تاريخه، والرابع على التوالي."

وأضاف:"الأهلي يستعد لموسم يبدو أنه سيكون صعبا، بل صعب جدا، المنافسة ستكون شرسة وقاسية على كل الفرق، سواء الفرق التي تنافس على اللقب، أو التي تصارع للهروب من الهبوط، لا تصدق من يقول إن الدوري محسوم، من على شاشة قناة النادي الأهلي أقول لكم: لا شيء محسوم حتى اللحظات الأخيرة، والدليل ما حدث الموسم الماضي، حين ظن الجميع أن الدوري بات بعيدا عن الأهلي، وأنه في طريقه إلى بيراميدز، لكن الأهلي فاز في آخر 6 مباريات، وتعثر بيراميدز، فحسم الفريق الأحمر اللقب في الجولة الأخيرة."

تابع شوبير:"المنافس التاريخي للنادي الأهلي هو الزمالك، الذي أعلن عن ضم الصفقة العاشرة له هذا الصيف، في محاولة لإعادة ترتيب أوراقه من جديد، الإعلان عن عشر صفقات قوية من البرازيل والمغرب وتونس يؤكد أن الزمالك جاد في العودة والمنافسة على البطولات مرة ثانية لذلك، فإن المنافسة هذا الموسم ستكون قوية بين الثلاثي الأهلي، بيراميدز، والزمالك."

وأكد شوبير:"الأهلي مطالب ببداية قوية في الدوري، كقطار صاروخي لا يمكن إيقافه أحد، لأنك لن تحسم اللقب في النهاية إلا إذا بدأت بشكل جيد، الفريق أبرم صفقات قوية، ويملك لاعبين مميزين في كل المراكز، لكن في النهاية، العبرة بما يقدم في أرض الملعب."

وأردف:"يجب ألا يتغر الفريق بالنتائج الأخيرة في، مثل التعادل مع بورتو البرتغالي أو إنتر ميامي الأمريكي، فهذه ليست مقياسا لما سيكون عليه الأداء في الدوري المحلي، لأن طبيعة المنافسة المحلية مختلفة، والموسم سيكون طويلا وشاقا."

واختتم شوبير تصريحاته قائلا:"من غير المنطقي أن يبدأ أي فريق الموسم وهو في كامل لياقته البدنية، كما صرح باتريك فيريرا مدرب الزمالك، الفرق التي حصلت على راحة أطول قد تكون أفضل بدنيًا في البداية، الأهلي واجه ضغطًا كبيرًا بعد نهاية الموسم الماضي، حيث شارك في كأس العالم للأندية، ثم حصل على راحة قصيرة، وعاد سريعًا للتدريبات، لذلك، لا تستعجلوا في الحكم على أداء الأهلي أو على اللاعبين من أولى مباريات الموسم."