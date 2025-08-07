مباريات الأمس
لاعب الأهلي ينتقل إلى فريق مودرن سبورت

03:24 ص الخميس 07 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

نجح نادي مودرن سبورت في التعاقد مع حارس المرمى مصطفى مخلوف، قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مصطفى مخلوف انتقل إلى نادي مودرن سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة".

وكان مصطفى مخلوف انضم إلى النادي الأهلي، في أغسطس 2021، قادما من فريق الترسانة لينضم إلى فريق تحت 21 عاما بالمارد الأحمر.

ولم يظهر مخلوف بشكل كبير مع النادي خلال فترة تواجده داخل الفريق، حيث اكتفى بالظهور في 5 مباريات فقط مع الفريق خلال 4 سنوات.

أقرأ أيضًا:

"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية

أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى مخلوف النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي مودرن سبورت لاعب الأهلي ينتقل لمودرن سبورت
