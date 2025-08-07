كتب - يوسف محمد:

يرى علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان بحاجة للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي نجح في إبرام العديد من الصفقات الجيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن على الرغم من كل هذه التعاقدات إلا أن الفريق كان بحاجة للتعاقد مع مهاجم بجانب محمد شريف".

وأضاف: "ياسين مرعي لم يجذب انتباهي بشكل كبير في الفترة الماضية مع فريق فاركو، لكنني انتظر متابعته بشكل أكبر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة".

وتابع: "الأهلي ليس لديه أي مشكلة في الجانب الهجومي، فالفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى في مراكز الهجوم ووسط الملعب، لكن الفريق كان بحاجة لتدعيم خط الدفاع بشكل أكبر".

وأكمل: "الأهلي كان بحاجة إلى تدعيم مركزي الظهير الأيمن والأيسر بشكل أكبر، بالإضافة إلى تدعيم مركز قلب الدفاع أيضًا".

وعن إمكانية حدوث أزمة داخل غرف ملابس الأهلي، بسبب كثرة النجوم، قال إبراهيم: "قولا واحدا لا يوجد هذا الأمر داخل النادي الأهلي، كل فرد داخل الأهلي يؤدي دوره فقط وكثرة النجوم تساعد الفريق وليس العكس".

ويستعد النادي الأهلي لبدء مشواره في بطولة الدوري المصري، موسم 2025-2026 بمواجهة فريق مودرن سبورت، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري.

ويذكر أن الأهلي تعاقد مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم: "أحمد سيد زيزو، محمد سيحا، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي ومحمد شكري، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء اللاعب مصطفى العش من زد".

أقرأ أيضًا:

"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية

أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة