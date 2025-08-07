كتب- نهى خورشيد:

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفارس الأبيض، مؤكداً إلى أنه لم يستغل موهوبته الكبيرة بالشكل المطلوب.

وأوضح أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية أن شيكابالا كان قريباً منه على المستوى الشخصي خلال فترة عمله بالنادي، لكنه يرى أن اللاعب قصر في حق نفسه كثيراً، ولم يستثمر قدراته الكبيرة كما يجب.

وأشار أمير إلى أن مجلس إدارة والده كان أكبر الداعمين لشيكابالا، وساهم في حل أزماته، وعلى رأسها مشكلته الشهيرة مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وكشف أمير مرتضى مفاجأة عن رد فعل شيكابالا بعد رحيل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك، ووصفه بأنه لم يكن لائقاً.

واختتم أمير مرتضى تصريحاته بأن ذلك الموقف بالتحديد كان سبب الخلاف الذي وقع بينه وبين شيكابالا، ولكنه في الوقت نفسه أنه ما زال يحتفظ بتقديره للموهبة التي امتلكها اللاعب.