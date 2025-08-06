وكيل أحمد نبيل كوكا يكشف سبب فشل انتقال اللاعب إلى الدوري التركي

كتب - يوسف محمد:

أكد عمر عمر ناجي وكيل أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار اللاعب بصفوف المارد الأحمر بعد فشل انتقاله إلى قاسم باشا التركي.

وقال ناجي في تصريحات عبر قناة "الأهلي: "أحمد كوكا مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، سنعقد جلسة مع إدارة النادي في الساعات المقبلة لتجديد عقد اللاعب مع الفريق".

وأضاف: "الأمور كانت شبه منتهية على انتقال اللاعب إلى صفوف قاسم باشا التركي، كنا متفقين على طريقة سداد قيمة الصفقة، إلا أن قاسم باشا بعد ذلك تحدث أن النادي يعاني من أزمة مالية، أنهم يرغبون في دفع قيمة الصفقة على عامين وهو ما رفضه الأهلي".

وارتبط اسم لاعب وسط الأهلي أحمد نبيل كوكا بالانتقال إلى فريق قاسم باشا التركي بشكل كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك أحمد نبيل كوكا، خلال الموسم الماضي رفقة النادي الأهلي في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

