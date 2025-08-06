مباريات الأمس
"ظهور صفقات جديدة".. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة مودرن سبورت في بداية الموسم

10:02 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض ضربة البداية في بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري.

ويفتتح النادي الأهلي مبارياته في النسخة الجديدة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، يوم السبت المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، بمواجهة فريق مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، استقر بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مودرن سبورت في بداية الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي الأقرب في الموسم الجديد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد شريف وأحمد سيد زيرو.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك بعض أعضاء الجهاز الفني يفضلون البدء بالثنائي أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد، بدلا من ياسر إبراهيم ومحمد شكري.

الأهلي الدوري المصري الدوري المصري الممتاز خوسيه ريبيرو موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت
