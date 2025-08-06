أول رد فعل من أحمد عبدالقادر بعد أنباء تمرده على الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر اللاعب أحمد عبدالقادر، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أنباء تمرده على النادي الأهلي ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشهدت الفترة الماضية، حالة من الشد والجذب بين أحمد عبدالقادر والنادي الأهلي، بعدما طلب اللاعب رحيله عن الفريق والحصول على الاستغناء الخاص به، وهو ما رفضته إدارة النادي التي تبحث عن تسويقه لأحد الأندية دون الاستغناء عنه مجانًا.

وبناء على رغبة اللاعب والنادي في رحيله، لم يخض اللاعب المعسكر التحضيري مع الفريق، كما ترددت أنباء قوية عن تمرده وغيابه عن الحضور لمقر النادي لخوض التدريبات الجماعية استعدادًا للموسم الجديد.

ورد أحمد عبدالقادر على تلك الأنباء، بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث شارك متابعيه بصورة له في صالة اللياقة البدنية في مقر النادي الأهلي، وكتب عليها تاريخ اليوم 6-8-2025".

وأكتفي عبدالقادر على الأنباء المتداولة بانقطاعه عن الحضور لمقر الأهلي، بالصورة التي نشرها على حسابه من مقر النادي مرفقة بتاريخ اليوم، لينفي كل ما يتردد في الساعات الماضية.