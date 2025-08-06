مصدر يكشف عرض الزمالك النهائي لضم حامد حمدان من بتروجيت

كتب - مراسل مصراوي:

لا يزال موقف حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت معلقا، حيث لم يتضح الموقف النهائي للاعب حتى الآن، سواء بالاستمرار داخل صفوف الفريق أو بالاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في ظل تمسك نادي الزمالك بضم اللاعب في الفترة الحالية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نادي الزمالك، تمسك قدم عرضا للاعب بقيمة 40 مليون جنيه، إلا أن إدارة بتروجيت تمسكت باستمرار صاحب الـ24 عاما مع الفريق وتمسكت باستمرار اللاعب مع الفريق.

وأشار المصدر ذاته، أن الزمالك تقدم بعرض آخر لضم اللاعب في يناير المقبل 2026، مقابل 20 مليون جنيه فقط، حين سيكون متبقي في عقد اللاعب يكون ستة أشهر فقط مع الفريق البترولي.

وكان حامد حمدان انضم إلى فريق بتروجيت في أغسطس من عام 2023 قادما من فريق المجد السكندري، في صفقة انتقال حر.

وشارك صاحب الـ24 عاما، خلال الموسم الماضي مع الفريق البترولي في 25 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

