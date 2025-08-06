وسام أبو علي يظهر مع صفقتي الزمالك الجديدتين (صور)

كتبت- هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل صورًا للفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي المنتقل حديثًا إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مع مواطنيه آدم كايد وعدي الدباغ، ثنائي الزمالك الجديد.

وظهر وسام أبو علي رفقة آدم كايد، الذي انتقل إلى الزمالك في صفقة انتقال حر، وعدي الدباغ، الذي انضم إلى الأبيض من شارلروا البلجيكي.

ويغادر وسام أبو علي القاهرة بعد استخراج تأشيرة العمل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء رحلته مع القلعة الحمراء.

