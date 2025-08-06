مباريات الأمس
وفاة حكم دولي سابق أثناء الاختبارات البدنية

10:58 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

توفي الحكم الدولي السابق الفيتنامي تشان دينه ثينه، عن عمر ناهز 43 عاما، أثناء خضوعه لاختبارات التحمل البدني.

وقال الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، في بيان رسمي، إن تشان دينه ثينه توفي خلال أداء الاختبارات، التي تكون عبارة عن جري مسافة 4 آلاف متر، وأثناء اللفة السابعة فقد وعيه.

وأضافت البيان: "تدخل الفريق الطبي في الحال لتقديم الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك، ولم يعرف السبب الدقيق للوفاة حتى الآن".

جدير بالذكر أن تشان دينه ثينه حصل على شارة التحكيم الدولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عام 2019.

