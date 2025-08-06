نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن بن شرقي

القاهرة - مصراوي:

صرح أسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، بأنه حاول ضم اللاعب أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي قبل انتقاله إلى الزمالك.

وقال أسامة عرابي:"في موسم 2015/2016، عندما كنت المدرب العام مع المدير الفني للنادي الأهلي مارتن يول، شاهدت عدة فيديوهات لبن شرقي وعرضتها عليه، وذلك قبل انتقال اللاعب إلى نادي الزمالك، بل وقبل انضمامه إلى الهلال السعودي أيضا."

وأضاف:"الأهلي في موسم 2015 كان يبحث عن مهاجم، فقمت بمتابعة عدد من اللاعبين في عدة دوريات، من بينها الدوري المغربي، وكان بن شرقي وقتها يلعب في نادي المغرب الفاسي، وهو أول نادي لعب له، كما كان أيضا ضمن صفوف المنتخب الأولمبي المغربي."

وتابع:"تابعته جيدا ووجدت أنه كان من أبرز هدافي الدوري في تلك السنة، وكان نادي الوداد يرغب في ضمه أيضا، في ذلك الوقت، أخبرت مارتن يول، المدير الفني، أن هناك لاعب موهوب ومحترف جدا، وعرضت عليه لقطات للاعب لأنه جذب انتباهي، وشعرت بأنه سيكون له مستقبل واعد، خصوصا أنه يشبه أسلوب اللاعب بركات."

واختتم حديثه قائلًا:"لكن مارتن يول رفض التعاقد معه، موضحا أنه يريد رأس حربة صريح، بينما بن شرقي لا يعتبر مهاجم صريح، وبعد الرفض، انتقل بن شرقي إلى نادي الوداد، ثم إلى الهلال السعودي بعد ذلك."