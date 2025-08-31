المصري يقسو على كهرباء الإسماعيلية برباعية في الدوري المصري

القاهرة - مصراوي

نجح فريق المصري في الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وسجل أهداف فريق المصري كلا من: صلاح محسن في الدقيقة 68 من نقطة الجزاء، مصطفى كشرى عن طريق هدف عكسي، عمر الساعي في الدقيقة 79، دغموم في الدقيقة 89.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لعصام الفيومي لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية.

وبهذا الفوز رفع البورسعيدي نقاطه إلى 11 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا، بينما توقف كهرباء الإسماعيلية عند المركز العشرين برصيد نقطتين.