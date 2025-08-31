"ليس علي ماهر".. الأهلي يستقر على بديل ريبيرو المؤقت (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن استقرار مجلس إدارة النادي الأهلي على بديل المدير الفني الإسباني ريبيرو حال رحيله بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن إدارة الأهلي استقرت على تولي عماد النحاس قيادة الفريق بصورة مؤقتة في ظل تواجده بجهاز ريبيرو بالفترة الماضية.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد عقد اجتماعاً في وقت سابق من اليوم مع لجنة التخطيط لبحث مصير ريبيرو بعد الخسارة أمام ريبيرو، لمعرفة تفاصيل الجلسة.. اضغط هنا

نتيجة الأهلي وبيراميدز

وخسر فريق الأهلي بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وسبق وتولى النحاس القيادة الفنية لفريق الأهلي بصورة مؤقتة عقب رحيل السويسري مارسيل كولر ونجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري.

اقرأ أيضًا:

سب عدم تواجد ريبيرو بمقر الأهلي رغم اجتماع الإدارة لحسم مصيره؟

8 صور وفيديو لكواليس الاحتفالات في غرف ملابس بيراميدز بالفوز على الأهلي



