تشهد الساعات الجارية اجتماعًا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع لجنة التخطيط لبحث مصير الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة بهدفين نظيفين على يد بيراميدز.

أرقام ريبيرو مع الأهلي

ريبيرو الذي تولى قيادة الأهلي يوم 29 مايو الماضي فاز مع الفريق بمباراة واحدة خلال 7 مباريات تولى بها القيادة الفنية للفريق مابين كأس العالم للأندية والدوري.

وشهدت الساعات الماضية بعض الأصوات التي تشير إلى حاجة المدرب الإسباني لمزيد من الوقت لتطبيق أفكاره مع الأهلي كان آخرها المدير الفني الكرواتي لبيراميدز يورتشيتش حين قال بالمؤتمر الصحفي:"ريبيو من الطبيعي أن يحصل على الوقت الكافي لتطبيق فكره وتحقيق ما يريده".

ولكن هل يحتاج ريبيرو لوقت أكثر للنجاح مع الأهلي؟

ريبيرو احتاج إلى 19 مباراة متتالية في تجربته السابقة مع أورلاندو للانطلاق مع الفريق الجنوب أفريقي بنتائج مستقرة.

خلال أول 19 مباراة فاز ريبيرو مع أورلاند بـ 8 مباريات فيما تعادل 5 مباريات بينما خسر بـ 6 مباريات.

وبعد ذلك انطلق ريبيرو مع أورلاندو إذ خسر 3 مباريات وتعادل مثلهن خلال 28 مباراة متتالية شهدت 22 فوزًا.

أرقام ريبيرو مع أورلاند

وإجمالاً قاد المدرب صاحب الـ 49 عاماً مع أورلاندو 131 مباراة فاز بـ 82 مباراة وتعادل في 22 وخسر بـ 27 مباراة

