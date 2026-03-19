أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة ناهد حسن إبراهيم علي، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة والمركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2026، لتقديم التهنئة لها بهذا التكريم المستحق.

وخلال الاتصال، أعرب المحافظ عن خالص تقديره واعتزازه بما قدمته من نموذج مشرف للأم المصرية، مشيدًا بدورها وجهودها في تربية أبنائها، وغرس القيم والمبادئ في نفوسهم، بما يعكس قوة وتماسك الأسرة المصرية.

وأكد المحافظ أن تكريم الأم المثالية يأتي تقديرًا لدورها العظيم في بناء المجتمع، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم المرأة المصرية وتعزيز مكانتها، خاصة الأمهات اللاتي يقدمن نماذج مضيئة في العطاء والتضحية.

من جانبها، أعربت الأم المثلية عن سعادتها بهذا الاتصال، مؤكدة أن هذا التقدير يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العطاء، ومقدمة الشكر لمحافظ جنوب سيناء على هذه اللفتة الإنسانية.