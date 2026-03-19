قالت شبكة "سي إن إن"، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت الكونجرس بهدف تسريع مبيعات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات إلى الإمارات والكويت، في الوقت الذي يتحمل فيه حلفاء الخليج عبء الرد الإيراني على العمل العسكري الأمريكي والإسرائيلي.

وسارعت الإدارة في إتمام صفقة بيع طائرات ودعم ذخائر إلى الأردن بملايين الدولارات.

مبررات تسريع مبيعات الأسلحة الأمريكية

وبحسب الإشعارات التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، "قرر وزير الخارجية وقدم تبريرا مفصلا لوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" للمواد الدفاعية للدول الثلاث، "وبذلك يتم التنازل عن متطلبات مراجعة الكونجرس".

حصة الإمارات من مبيعات الأسلحة الأمريكية

واتُخذ القرار الطارئ للصفقة التي تقترب قيمتها من 8.4 مليار دولار إلى الإمارات.

وتشمل هذه الصفقات صواريخ جو-جو متوسطة المدى المتقدمة، وذخائر طائرات إف-16، وأنظمة الهزيمة المتكاملة للطائرات الصغيرة البطيئة ذات الموقع الثابت بدون طيار.

كما تتضمن الصفقات رادار التمييز بعيد المدى المدمج مع نظام الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع.

نصيب الكويت والأردن من مبيعات الأسلحة الأمريكية

وشمل القرار الطارئ صفقات لبيع رادارات استشعار الدفاع الجوي والصاروخي من المستوى الأدنى بقيمة 8 مليارات دولار للكويت.

وفيما يخص الأردن، بلغت قيمة دعم الطائرات والذخائر 70.5 مليون دولار، والذي يشمل قطع الغيار والمواد الاستهلاكية والملحقات ودعم الإصلاح والإرجاع.

سياق مبيعات الأسلحة الأمريكية والتوترات الإقليمية

استهدفت إيران منشآت أمريكية في تلك الدول، بالإضافة إلى دول أخرى في منطقة الخليج.

ولا يزال من غير الواضح مدى سرعة تسليم أنظمة الدفاع ومعدات الدعم إلى كل دولة.

وفي أوائل شهر مارس، اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا طارئا بتجاوز الكونجرس وبيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل على الفور.