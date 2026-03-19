البيت الروسي بالإسكندرية يشارك في مؤتمر دولي حول التحديات الأمنية في "بيلغورود"

كتب : محمد البدري

08:22 م 19/03/2026
    جانب من المؤتمر الدولي الروسي ٢
    جانب من المؤتمر الدولي الروسي

شارك البيت الروسي بالإسكندرية، اليوم الخميس، في المؤتمر الدولي الذي نظمته وزارة الخارجية الروسية، عبر تقنية الاتصال مرئيًا، لمناقشة الأوضاع الإنسانية والأمنية في منطقة بيلغورود ضمن المناطق التي تشهد تصاعدا في وتيرة الأحداث بين روسيا أوكرانيا.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من ممثلين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء من نحو 50 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

حضور إعلامي ومشاركة دولية

جرت فعاليات المشاركة من داخل مقر المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، بحضور أرسيني ماتيوشنكو، مدير البيت الروسي، وعدد من الصحفيين المصريين.

جاء المؤتمر الذي أدارته يوليا جدانوفا، رئيسة وفد روسيا الاتحادية في مفاوضات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، في إطار متابعة التطورات الميدانية بالمناطق الحدودية، بمشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي من دول الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالإضافة إلى منظمات إنسانية وأكاديميين.

تحليل التطورات الميدانية وأمن الطاقة

تضمن برنامج المؤتمر جلسات مخصصة لبحث تأثير العمليات العسكرية على المدنيين والبنية التحتية، مع عرض بيانات حول تداعيات النزاع على قطاع الطاقة.

وتحدث خلال الجلسات روديون ميروشنيك، السفير المتجول بالخارجية الروسية، إلى جانب مختصين حللوا طبيعة الأسلحة المستخدمة وتأثيرها ميدانيًا على المناطق المأهولة، والإجراءات المتخذة لتعزيز حماية السكان.

تقييم المخاطر والقانون الدولي

تناول المشاركون تساؤلات مرتبطة بمدى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتقييم المخاطر المستقبلية الناجمة عن استخدام الطائرات المسيّرة وتأثيرها على الأمن العام.

كما ناقش الحوار آليات محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المسجلة، وبحث سبل تعزيز الحماية المدنية وأمن الإمدادات في المنطقة المتضررة، لضمان تقديم رؤية تحليلية شاملة للتطورات الراهنة.

