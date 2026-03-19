أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن اصفرار العين من أخطر العلامات التي قد تظهر على الإنسان، موضحًا أنه يعد مؤشرًا واضحًا على الإصابة بمرض اليرقان.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" عبر قناة "صدى البلد" إن هذه العلامة لا يمكن تجاهلها؛ لأنها قد تكشف عن مشكلات صحية خطيرة تتطلب التدخل الطبي السريع.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة أن السبب الرئيسي وراء اصفرار العينين يرتبط بتكسر كرات الدم الحمراء، التي تقوم بدور أساسي في نقل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف أنحاء الجسم.

وأشار إلى أن زيادة ناتج هذا التكسر تؤدي إلى تراكم مادة "البيليروبين" في الدم، وهو ما يتسبب في ظهور الاصفرار على العين والجلد.

وتابع الدكتور حسام موافي أن ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم قد يكون مؤشرًا على وجود خلل في وظائف الكبد، حيث إن الكبد السليم يتولى معالجة هذه المادة والتخلص منها، كما قد يكون علامة على اضطرابات في الدم مثل زيادة تكسر كريات الدم الحمراء بشكل غير طبيعي.

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة على ضرورة التوجه إلى الطبيب فور ملاحظة هذا العرض، وعدم تجاهله مهما كانت الأسباب.

وأكد أن الفحص الطبي المبكر يمكن أن ينقذ حياة المريض ويمنع تطور المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج عن تأخر التشخيص والعلاج.

وأكد الدكتور حسام موافي أن الوعي الصحي والمعرفة بعلامات الخطر هما أول خطوة في الوقاية والعلاج.

ودعا المواطنين إلى عدم التهاون مع أي أعراض غير طبيعية، واستشارة الأطباء المختصين للحصول على التشخيص السليم والعلاج المناسب في الوقت المناسب.



