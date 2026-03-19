يستمر عدد القتلى جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الارتفاع حيث تجاوزت أعداد الضحايا في المنطقة 2200 شخص بحسب إحصاءات تستند إلى أرقام صادرة عن جهات مختلفة.

ضحايا النزاع في لبنان وإيران

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس، أن عدد القتلى تجاوز الألف حيث بلغ 1001 شخص منذ 2 مارس.

وفي إيران لم تحدّث السلطات حصيلة القتلى الرسمية منذ أكثر من أسبوع وقد أحصى سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني 1300 قتيل حتى 10 مارس.

وصرح وزير الخارجية الإيراني يوم الاثنين بأن "مئات المدنيين الإيرانيين" بينهم أكثر من 200 طفل قتلوا منذ بدء النزاع.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أمس أن 1369 من المدنيين بينهم 207 أطفال على الأقل قتلوا بالإضافة إلى 1138 من العسكريين.

وأضافت هرانا أن 627 شخص آخر لقوا حتفهم كذلك لكن لم يحدد بعد ما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.

ضحايا النزاع في العراق وإسرائيل

أفاد مصدران أمنيان لشبكة "سي إن إن" يوم الاثنين بمقتل ما لا يقل عن 47 شخص في العراق منذ بدء النزاع غالبيتهم من جنود قوات الحشد الشعبي، كما قتل جندي فرنسي في هجوم على قاعدة عسكرية في كردستان يوم الخميس.

وفي إسرائيل قتل ما لا يقل عن 15 إسرائيلي منذ بدء النزاع من بينهم 9 قتلوا في قصف صاروخي مباشر استهدف مبنى سكني في مدينة بيت شيمش وجنديان إسرائيليان قتلا في جنوب لبنان في 8 مارس.

قتلى أمريكا في النزاع بالمنطقة

وعلى صعيد الخسائر الأمريكية قُتل 13 جنديا أمريكيا منذ بداية النزاع من بينهم 6 لقوا حتفهم إثر تحطم طائرتهم المخصصة للتزود بالوقود في العراق يوم الخميس كما قتل 6 جنود آخرين في غارة إيرانية استهدفت مركز عمليات مؤقت في الكويت في الأول من مارس.

ضحايا النزاع في دول الخليج

قال المكتب الإعلامي لمدينة أبوظبي اليوم إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الإمارات منذ اندلاع النزاع بينهم مواطن باكستاني قتل جراء سقوط حطام صاروخ باليستي تم اعتراضه في أبوظبي.

ولقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في الكويت من بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 عام توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية في 4 مارس.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بمقتل مواطن هندي إثر هجوم قارب مسير على ناقلة نفط كان يعمل عليها على بعد 52 ميل بحري من الساحل العماني كما أعلنت وزارة الدفاع العمانية يوم الجمعة عن مقتل مواطنين أجنبيين في حادث تحطم طائرة مسيرة في منطقة صحار.

وقالت إدارة الدفاع المدني السعودي إن شخصين لقيا حتفهما بعد أن أصاب مقذوف عسكري منشأة سكنية في مدينة الخرج في 8 مارس.

وأفادت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية بمقتل شخص إثر اندلاع حريق في سفينة أجنبية بمدينة سلمان الصناعية نتيجة شظايا صاروخ تم اعتراضه.

وفي حادث منفصل أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وفاة امرأة بحرينية تبلغ من العمر 29 عام جراء غارة جوية إيرانية على العاصمة المنامة.