في 12 يونيو عام 2000، بدأت منى علي أبو سيف حياتها الزوجية يملؤها الأمل مع شريك كفاحها الراحل "فؤاد عبد الحميد خليفة"، فى قرية "أبو كساه" التابعة مركز أبشواي بالفيوم لكن الأقدار كانت تخبئ لها اختباراً شديد القسوة؛ فبعد 30 شهراً فقط، وتحديداً في ديسمبر 2002، رحل الزوج فجأة تاركاً خلفه طفلاً لم يتجاوز العام، وجنيناً في أحشاء أمه لم يخرج للنور بعد.

"لم يكن مريضاً".. هكذا تسترجع "منى" الأم المثالية فى الفيوم 2026، بمرارة لحظات الوداع، موضحة أن زوجها الذي كان يدير مطعماً بسيطاً، شعر بوعكة صحية مفاجئة، حيث انتقلنا به لطبيب فى مدينة ابشواى لكنه لاقى ربه في غضون ساعات، لتجد الشابة،ذات ال27 عاماً نفسها أمام مسؤولية تنوء بها الجبال، وهي في مقتبل العمر.

رفضت "منى" عروض الزواج، واختارت أن تكون الأب والأم معاً، وبدأت رحلة تدبير المعيشة ببيع ذهبها، والاعتماد على إيجارات بسيطة لمحلات أسفل منزلها، مؤكدة أن دعم أشقائها "محمد وعبد السلام ومؤمن" ووالدتها كان حائط الصد الأول لها، حيث قدموا لها ميراثها كاملاً وساندوها مادياً ومعنوياً طوال سنوات التعليم المريرة.

اليوم، تقف الأم المثالية فخورة بما أنجزت؛ فقد تخرج ابنها الأكبر "فؤاد" في كلية الحقوق بجامعة السادات، بينما يدرس الابن الأصغر "أحمد" (الذي كان جنيناً وقت وفاة والده) في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بجامعة سيناء.

بكلمات تملؤها الدموع، تقول منى: "بعت غاليّ ونفيسي ليرى أولادي النور، واليوم لا أتمنى سوى رؤية أحفادي، وأن يرزقني الله بزيارة بيته الحرام وتأدية فريضة الحج" .

وأشارت أنها هى التى تقدمت بنفسها فى مسابقة الام المثالية وتمنيت أن يطول الله فى عمر زوجها حتى تنجب منه فتاة، لكن الله عوضها بشابين على خلق، وأوضحت أن عمرها الحالى 51 عاماً وأن زوجها توفى وعمرها 27 عاماً وكان هو فى سن 43 عاماً.