رسميا.. أول إقالة في الدوري المصري بعد 5 جولات

02:03 م الأحد 31 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر طارق مصطفى المدير الفنى وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وتمنى نادي البنك الأهلي التوفيق لطارق مصطفى، ولجهازه المعاون والنجاح في خطواتهم المقبلة.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي فشل في تحقيق أي فوز ببطولة الدوري المصري حتى الآن، حيث خاض 5 مباريات، تعادل في 4 وخسر مباراة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ16 في جدول بطولة الدوري المصري، برصيد 4 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البنك الأهلي لدوري المصري حيل طارق مصطفى ارق مصطفى
