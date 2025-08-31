رسميا.. أول إقالة في الدوري المصري بعد 5 جولات

كتب- محمد خيري:

وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر طارق مصطفى المدير الفنى وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وتمنى نادي البنك الأهلي التوفيق لطارق مصطفى، ولجهازه المعاون والنجاح في خطواتهم المقبلة.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي فشل في تحقيق أي فوز ببطولة الدوري المصري حتى الآن، حيث خاض 5 مباريات، تعادل في 4 وخسر مباراة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ16 في جدول بطولة الدوري المصري، برصيد 4 نقاط.