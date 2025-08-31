شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها الخطوة المقبلة من محمود الخطيب تجاه ريبيرو بعد خسارة الأهلي وبيراميدز.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"بند مثير بالعقد".. لماذا محمود الخطيب مُجبر على حسم مصير ريبيرو خلال 24 ساعة؟

كشف مصدر عن بند بعقد المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو أصبح مثيرًا في ملف حسم مستقبله مع القلعة الحمراء في ظل النتائج التي يحققها الفريق تحت قيادته، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"نقمة على الأهلي".. أول تعليق من أحمد بلال بعد الهزيمة من بيراميدز

طالب أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للقلعة الحمراء عقب الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في الدوري الممتاز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أول تحرك من محمود الخطيب تجاه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أول تحرك من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء تجاه المدير الفني الإسباني لفريقه خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تعليق ساخر من عمرو أديب على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

علق عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، على هزيمة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز أمس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"أول واحد قلت والأهلاوية هجومني".. الغندور يثير الجدل بما فعله لاعب بيراميدز

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل حول عدم شرعية هدف بيراميدز الأول في مرمى الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"أحدهما انتقل لمارسيليا".. كشاف لاعبين يكشف مفاجأة بشأن رفض الأهلي التعاقد مع مدير فني ومدافع

أعادت هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات في بطولة الدوري المصري أمس، الحديث حول مدى صحة اختيار الأهلي التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف مصير ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز

تلقى النادي الأهلي هزيمة قاسية أمام فريق بيراميدز بنتيجة 0-2، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، الموافق 30 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

نجم الأهلي السابق لمصراوي: "المفروض كنا نكسب بسهولة وبيراميدز فريق كبير"

أبدى مشير حنفي نجم الأهلي الأسبق، استياءه من الأداء الذي ظهر به الفريق أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، مؤكداً أن غياب الروح وضعف تدخلات الجهاز الفني أسهما في الخسارة، رغم أن المنافس يعاني من غيابات عديدة في صفوفه، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



"للخطيب وريبيرو واللاعبين".. 9 رسائل غاضبة لجماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز



هاجمت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة في مدرجات استاد السلام، لاعبي الفريق بشدة خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم بيراميدز مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على الرسائل.. اضغط هنا





"كنا بنحلق".. تعليق قوي من متعب ضد ريبيرو ولاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز



قال عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، إن فريقه كان "يحلق" على الكرة ولم يضغط على لاعبي بيراميدز، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا