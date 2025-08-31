مباريات الأمس
الموعد والقناة الناقلة.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام دجلة لاستغلال خسارة الأهلي

10:21 ص الأحد 31 أغسطس 2025

فريق الزمالك

background

كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الثلاثاء ضيفا ثقيلا على نظيره وادي دجلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة باحثا عن استمرار الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب بهدف نظيف وتصدر جدول المسابقة منفردا.

ويسعى نادي الزمالك للوصول إلى النقطة الثالثة عشر، واستغلال تعثر الأهلي الذي خسر من بيراميدز في نفس الجولة بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات حتى الآن، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

ووضع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق المناسبة للمباراة، خلال المران الختامي أمس السبت.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

وتنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة، في التاسعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة "أون تايم سبورت 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

