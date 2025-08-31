أبدى مشير حنفي نجم الأهلي الأسبق، استياءه من الأداء الذي ظهر به الفريق أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، مؤكداً أن غياب الروح وضعف تدخلات الجهاز الفني أسهما في الخسارة، رغم أن المنافس يعاني من غيابات عديدة في صفوفه.

وقال حنفي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"مستوى بيراميدز النهارده، الكل عارف إنه فريق كبير من السنة اللي فاتت، لكن السنة دي لعب 3 أو 4 ماتشات من أسوأ ما يكون، ومع ذلك الأهلي ما عرفش يكسبهم، رغم إن بيراميدز ناقص لاعيبة أساسيين زي علي جبر، أسامة جلال، الشيبي، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، وإبراهيم عادل، يعني كان المفروض تكسب بسهولة، وماعندكش أي حجة".

وأضاف:"المشكلة التانية إن المدير الفني واقف على الخط بيتفرج، وما بيوجِّهش اللعيبة وده غلط، المفروض يحل أخطاء اللعيبة ويوجّههم طول الوقت،،لكن إحنا ما شفناهوش بيتكلم ولا بيعمل أي رد فعل، ودي من أخطاؤه".

وواصل نجم الأحمر:"أنا شايف إن الأهلي لو فضِل مع المدير الفني ده، الوضع هيبقى أصعب، وإحنا أصلًا من أيام كولر، وقلنا كولر لازم يمشي، لأنه خلص على لعيبة، والمدرب الحالي كمل على الباقي،،يعني ما بقاش فيه السولية، ولا محمد عبد المنعم، ولا رامي ربيعة، ولا أحمد عبد القادر، ولا بيرسي تاو. والسولية اللي كان متألق من أسبوعين، اختفى تاني!".

وأكمل حنفي :"السؤال هنا مين اللي بيقرر يمشي اللعيبة ويجيب غيرهم؟ هل القرارات دي صح ولا غلط؟ لما يكون عندي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة الاتنين الأساسيين في منتخب مصر أمشيهم هما الاتنين في سنة واحدة؟! طبعًا ما ينفعش،،عندي بيرسي تاو، ويمشي. وعندي لاعيبة كتيرة مشيت ليه؟".

وأتم حديثه قائلاً:"أنا وجهة نظري إن الأهلي كده لعب 4 ماتشات، اتعادل في 2 وخسر 1، يعني ضيّع 5 نقاط في 4 مباريات وده كتير جدًا جدًا، كده الأهلي طمَّع الفرق التانية فيه، زمان لما الأهلي كان بينزل يكسب الشوط الأول، أي فريق ييجي يلاعبه بعد كده بيبقى عامل ألف حساب وخايف دلوقتي الوضع مش موجود خالص".