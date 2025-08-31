"هل يثأر فيريرا ؟".. 4 أهداف للزمالك من مباراة وادي دجلة

يحل فريق الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ترتيب الزمالك ووادي دجلة في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري قبل المباراة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن المصري، بيراميدز، إنبي وبتروجيت أصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس.

ويحتل فريق وادي دجلة قبل المباراة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

ويدخل لاعبو الزمالك تحت قيادة فيريرا ونصب أعينهم أكثر من هدف نستعرض 4 خلال السطور التالية:

1)تأمين الصدارة

فوز الزمالك على وادي دجلة يجعله في الصدارة قبل فترة التوقف الدولي برصيد 13 نقطة بغض النظر عن نتيجة مباراتي المصري وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وبتروجت.

2) ثأر فيريرا

فيريرا خسر وديًا على يد نظيره وادي دجلة بهدف نظيف خلال معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية خلال بدايته الفريق لذا قد يرغب في الثأر من الهزيمة خلال مباراتهما في الدوري.

3)مواصلة الانتصارات

نجح لاعبو الزمالك بعد التعادل مع المقاولون العرب سلبيًا في الجولة الثانية في تحقيق الفوز على موردن سبورت بهدفين مقابل هدف ثم الفوز على فاركو بهدف نظيف لذا يرغب الفريق في مواصلة الانتصارات لاكتساب الثقة وعدم التعثر قبل فترة التوقف الدولي التي تنطلق عقب الجولة الخامسة.

4) الحفاظ على نظافة الشباك

خلال المباريات الأربع الماضية للفريق في الدوري لم تسكن شباك الزمالك سوى هدفًا واحدًا في الجولة الثالثة سجله اللاعب محمود حمدي "الونش" بالخطأ في مرماه خلال مباراة مودرن سبورت قبل أن يعود الزمالك في الجولة التالية للحفاظ على نظافة الشباك بالفوز بهدف نظيف على حساب نظيره فاركو مايحفز محمد صبحي للرغبة في مواصلة الحفاظ على نظافة الشباك.

اقرأ أيضًا:

"نقمة على الأهلي".. أول تعليق من أحمد بلال بعد الهزيمة من بيراميدز

"غباء كروي".. أحمد بلال يفتح النار على ريبيرو بعد الهزيمة من بيراميدز