"نقمة على الأهلي".. أول تعليق من أحمد بلال بعد الهزيمة من بيراميدز

12:13 ص الأحد 31 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

طالب أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للقلعة الحمراء عقب الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في الدوري الممتاز.

وقال بلال في تصريحاته تلفزيونية:"مباراة بيراميدز كانت مباراة الخروج من الأزمات، وأولها رحيل ريبيرو، هناك لا مبالاة في الملعب ومش عارف هو عايز إيه".

وأضاف: "ريبيرو بلا أي ملامح فنية، ولا يجيد شيئًا على المستوى التكتيكي، هو مدير فني عشوائي وحتى تبديلاته عشوائية، فما المغزى من تبديل بن شرقي؟".

وتابع: "لم أشعر بلاعبي الأهلي في الملعب، والمدير الفني الحالي نقمة على الفريق، فهو مدرب بلا أي ملامح".

وأتم بلال حديثه: "بيراميدز لم يكن أفضل من الأهلي، لكنك تشعر أن لاعبي الأهلي كانوا يلعبون على الشاطئ".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوسيه ريبيرو الأهلي بيراميدز أحمد بلال الأهلي اليوم مباراة الأهلي وبيراميدز
