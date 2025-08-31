كتب- نهى خورشيد:

طالب أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للقلعة الحمراء عقب الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في الدوري الممتاز.

وقال بلال في تصريحاته تلفزيونية:"مباراة بيراميدز كانت مباراة الخروج من الأزمات، وأولها رحيل ريبيرو، هناك لا مبالاة في الملعب ومش عارف هو عايز إيه".

وأضاف: "ريبيرو بلا أي ملامح فنية، ولا يجيد شيئًا على المستوى التكتيكي، هو مدير فني عشوائي وحتى تبديلاته عشوائية، فما المغزى من تبديل بن شرقي؟".

وتابع: "لم أشعر بلاعبي الأهلي في الملعب، والمدير الفني الحالي نقمة على الفريق، فهو مدرب بلا أي ملامح".

وأتم بلال حديثه: "بيراميدز لم يكن أفضل من الأهلي، لكنك تشعر أن لاعبي الأهلي كانوا يلعبون على الشاطئ".